خطاب إستثنائي للملكة إليزابيث غداً

ميرنا وليد - بيروت - عادة تطل ​الملكة إليزابيث الثانية​ في خطاب سنوي يوم عيد الميلاد المجيد، ونادراً ما تطل في خطابات للشعب خلال السنة.

ولكن في خطاب استثنائي، من المقرر أن تلقي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطاباً يوم غد الأحد في اطار الحديث عن أزمة ​فيروس كورونا​ الذي يتفشى في بريطانيا وحول العالم.

وأعلن قصر باكنغهام "لقد سجلت جلالة الملكة كلمة للمملكة المتحدة والكومنولث تتعلق بانتشار فيروس كورونا".

وسجلت الملكة الخطاب في قلعة وندسور حيث سيتم بثه في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش يوم غد.

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