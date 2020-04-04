إليسا ونانسي عجرم ضمن قائمة الأكثر إستماعاً وفنان مصري في المرتبة الأولى-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الفنان المصري الشعبي ​حسن شاكوش​ في المرتبة الأولى بين الفنانين العرب لناحية الأكثر إستماعاً على "يوتيوب"، وذلك بحسب القائمة التي كشف عنها الموقع لأكثر الفنانين العرب إستماعاً في الربع الأول من عام 2020.

وحصل شاكوش على 299 مليون إستماع، ليأتي في المرتبة الثانية الفنان المصري عمرو دياب بـ223 مليون، والمرتبة الثالثة الفنان المصري الشعبي حمو بيكا.

وضمت القائمة أيضاً الفنانة اللبنانية ​إليسا​، التي أتت في المرتبة السابعة بـ150 مليون، الفنان المصري محمد رمضان في المرتبة العاشرة بـ143 مليون، الفنانة السورية أصالة في المرتبة الحادية عشرة بـ141 مليون، وأيضاً الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ التي أتت في المرتبة الخامسة عشرة بـ119 مليون.

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