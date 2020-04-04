ريم البارودي تهاجم ريهام سعيد بأبشع الألفاظ وهي تردّ-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خلاف حاد نشب بين الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ والممثلة المصرية ​ريم البارودي​، بشكل أحدث صدمة لدى الجمهور كونهما كانتا صديقتين مقربتين.

وبحسب المتابعين فإن هذا الخلاف بدء بعد أن أعلنت البارودي عن تعاونها مع قناة النهار في برنامج جديد من تقديمها، وهي القناة نفسها التي كانت تعمل بها سعيد، وتمّ إيقافها بعد أزمة ما عرفت بـ "مرضى السمنة".

وتطور هذا الخلاف بينهما وخرج إلى العلن، مع تسريب مقطع صوتي للبارودي وهي تهاجم فيه سعيد وتصفها بأبشع العبارات، ونشرت سعيد هذا المقطع عبر صفحتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، إذ كانت تتحدث البارودي إلى أحد الأشخاص من خلال الرسائل الصوتية على إحدى التطبيقات، رافضةً دفاع هذا الشخص عن سعيد والمقارنة بينها وبين الممثلة المصرية زينة وتابعت "جزمة زينة برقبة

ريهام سعيد انت بتقارن مين بمين؟ دي بينطبق عليها إذا خاصم فجر".

وأضافت :"دي واحدة مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. خليها كدا ربنا بيعذبها أكتر وأكتر اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا".

وشددت ريم البارودي على هذا الشخص أن يوصل لها التسجيلات الصوتية كما هي.

وبدورها ردت سعيد على هجوم البارودي هذا بطريقة غير مباشرة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو قديم لها من برنامجها، كانت تتحدث فيه عن غدر الصديق، وأن هذا الأخير عندما يخون الخبز والملح فهو يكون "جائع" أصلاً، مما دفع المتابعين إلى القول بأنها تقصد البارودي.