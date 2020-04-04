تراند اليوم : خسارتك في السنجلة .. رضوى الشربينى تجنن الشباب في احدث ظهور لها – صورة

حرصت المذيعة رضوى الشربينى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.

وتألقت رضوى الشربينى فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه قميص أسود ذا أكمام طويلة، وأكملت إطلالتها بحزام اسود حول منطقة الخصر.

وانتعلت رضوى الشربينى حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الاحمر، وتزينت بسكارف ملونة حول عنقها مما منحها إطلالة جذابة و عصرية.

فيما بدت رضوى الشربينى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.