تراند اليوم : أسمع كلام ” جميلة عوض ” و هتعيش اجمل ايام عمرك – صورة

تحرص الفنانة جميلة عوض على مشاركة جمهورها بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت جميلة عبر حسابها على Instagram، صورة جديدة دعت من خلالها للعودة للطبيعة بكل تفاصيلها، كاتبة: “ليه مانرجعش للطبيعة الحقيقية؟ ناكل من الشجر، الخروج يكون في المناطق البرية، نعوم في بحور ملهاش نهاية من غير ما نحتاج نجري للمدينة ندور على شغل وفلوس، نجري ورا السلطة والمراكز والشهرة”.

تابعت: “هتعمل ايه الفلوس الزيادة وإحنا اصلاً عندنا السماء والبحر والأرواح النقية هما أصدقائك والحصنة مرافقينك.. كفاية جري”.