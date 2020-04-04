تراند اليوم : قعدت البيت وحشة .. اكرم حسني بيغني لحظر التجوال – فيديو

“حظر التجوال .. ماتنزلى فى حظر التجوال” .. بهذه الكلمات بدأ النجم أكرم حسنى غناء أغنية جديد بنفس ألحان أغنية الراحل محمد رشدى “كعب الغزال”، وذلك عبر فيديو جديد له على حسابه على “تيك توك”.

وتقول كلمات أغنية أكرم حسنى، “حظر التجوال .. ماتنزلى فى حظر التجوال .. أنا خايف اللجنة توقفنى فى حظر التجوال .. أنا خايف اللجنة تفشنى وتسألنى سؤال.. ازاى تمشى فى الفجرية .. بلاش استهبال”.

@akramhosnyofficial بلاش استهباااااال ♬ original sound – akramhosnyofficial

مسلسل “رجالة البيت” تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.