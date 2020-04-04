تراند اليوم : لقاء قبل الحظر .. نجوم الفن قاعدين في الشارع يلعبو – اتفرج

يلتزم المواطنون بالبقاء في المنزل خلال الفترة الحالية، تنفيذا لقرارات الحظر والإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز فيديو جديد عبر حسابه على Instagram، ظهر خلاله برفقه شقيقه كريم والفنان شيكو، وقد جلسوا على كراسي متباعدة في أحد الطرق، وتحدث كريم مع أحدهم عبر هاتفه قائلا: إحنا قاعدين بكراسي في الشارع”.

وعلّق شقيقه محمد على الفيديو كاتبا: “لقاء قبل الحظر مع الحفاظ على المسافات.. ربنا يعديها على خير ان شاء الله ويحفظنا جميعاً (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.