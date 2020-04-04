” ساجدة ذو ال 6 أشهر ” ضحية تعذيب والدتها ووالدها تثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 03:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية منشورا نشرته إحدي السيدات عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” توجه من خلاله نداء استغاثة للمسئولين ولمن يهمه الأمر عن الطفلة ” ساجدة ” التي تبلغ من العمر 6 أشهر .

والتي أشارت السيدة إلى أن الطفلة حياتها في خطر ومعرضة للقتل بسبب ما تتلقاه من تعذيب شديد وبوحشية من جانب والديها وخاصة من الأم .

فكتبت في منشورها قائلة : ” البنت دي إسمها ساجدة عندها 6 شهور .. من ساعة ما اتولدت وأمها عرفت إنها بنت بتعذب فيها بكل أنواع الطرق المختلفة من ساعة ما اتولدت مرضعتهاش وحتى اللبن اللي بيجيلها من الصحة بتاخده تبيعه .. الجيران هما اللي بيصرفوا علي البنت ومتكفلين بيها في كل حاجة “.

وتابعت : ” كل ما حد من الجيران ياخد البنت يقعدها معاه عشان يرحمها منها تروح تجيب البنت تاني وأبوها موقفه سلبي لدرجة إنه حتى لما قالوله هناخد البنت نربيها معانا وانساها خالص طالما مش حابينها قالهم أنا هقتلها أحسن ولما الناس بلغت البوليس جه أمين الشرطة خد منهم فلوس وخد بعضه ومشى والظباط قالوا احنا ملناش دعوة دول أهلها وهما حرين فيها ” .

واستغاثت السيدة قائلة : ” الموضوع لازم يوصل ويبقى رأي عام البنت دي لو قعدت معاهم اكتر من كدا هيقتلوها .. الكسر اللي ف رجلها دا بسبب أنها كانت بتعيط زي أي طفل عادي مقريف أو عايز ياكل بس أمها راحت شالتها من طول ذراعها هبدتها على الأرض حرقتها ف إيديها وسخنت المعلقة وحرقتها في وشها وبتقطع في شعرها من باب التسلية مع العلم إن معاها ولد بس مبتعملش فيه كدا خالص ” .

وأضافت : ” أنا بستنجد بالناس أن هما يساعدوني أنقذ ساجدة حرام طفلة زي دي تتعذب كدا ولو مماتتش بسبب تعذيب أمها ودا وارد هتطلع مريضة نفسية أو هتعملها إعاقة تعيش بيها طول حياتها .. إنتوا مستنينها تقتلها طب وبعدين تطلع مع ريهام سعيد أو محمود سعد وفي الآخر تاخد تلت سنين وترجع تكمل حياتها عادي يعني ” .

وأثار المنشور غضب واستياء متابعي مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالوا بضرورة إلقاء القبض على والدي الطفلة ساجدة ومعاقبتهما وإنقاذ الطفلة .

وتمكنت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة إمبابة بالقاهرة من إلقاء القبض عليهما صباح اليوم السبت وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وتسليم الطفلة ساجدة إلى جدتها من الأم بعد عرضها على الطب الشرعي لإثبات ما لحق بها من إصابات .

وفي التحقيقات كشف الزوج أن زوجته تعاني من مرض نفسي وغير مسئولة عن تصرفاتها وقدم تقرير طبي بذلك .. وأمرت النيابة بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف عليها وبيان مدى سلامة قواها العقلية .

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