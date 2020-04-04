أحمد الفيشاوي يمطر زوجته غزلاً في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم المصري أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد زوجته، ندى الكامل، وحرص على توجيه تهنئة خاصة لها في تعليق على صورة لافتة نشرها عبر انستجرام.

الفيشاوي غازل زوجته، وكتب: «كل سنة وانت طيبة و زي البدر المنور»، حيث تفاعل فانز النجم المصري ومتابعيه مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها ندى بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما تمنوا للزوجين الحب والسعادة الدائمة.

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الفيشاوي تزوج أكثر من مرة ودخل في أزمة قضائية عام 2004 مع هند الحناوي لإثبات بنوة ابنته لينا، وتم نسب الطفلة إليه بعد تحليل الحمض النووي، في الوقت الذي تزوج فيه من ندى الكامل منذ عامين، وأكد أنه وجد معها بغيته، وما يبحث عنه، ودائماً ما ينشر صور رومانسية لهما، ويحرص على مرافقتها في المهرجانات الفنية وبعض الأنشطة الفنية.

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «أشباح أوروبا» الذي يشارك في بطولته أمام هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، والعمل من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.

آخر أعمال عُرضت للفيشاوي كان فيلم «ولاد رزق» في موسمه الثاني، والذي شارك في بطولته أمام عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد عز.