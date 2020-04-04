مراحل اكتمال القمر.. صور من طفولة منة فضالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي في تحدي نشر صور الطفولة، والذي أطلقه بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكسر حالة الملل الناتجة عن الالتزام في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

منة نشرت صور مميزة من مراحلة عمرية مختلفة خلال فترة طفولتها، وكتبت معلقة عليها: «من غير تريقة يا خوانا»، حيث لاقت الصور تفاعلاً قوياً من متابعي النجمة المصرية الذين تنافسوا في مغازلة الفنانة الشابة، مؤكدين أن ملامحها لم تتغير كثيراً، في الوقت الذي أكدوا فيه أنها ازدادت أنوثة وجاذبية مع تقددم عمرها، ومن أبرزها: «مراحل اكتمال القمر»، «عسل من صغرك»، «كنتي ومازلتي قمر».

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من ناحية أخرى، عُرض لمنة فضالي مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «بنت القبائل» الذي شاركت في بطولته أمام عمرو عبدالجليل وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

منة تعرضت لإصابة خلال تصوير أحد مشاهد العمل التي تطلبت منها تسلق أحد الجبال، ولكن الإرهاق تسبب في سقوطها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين أن إصابتها خطيرة، وتتطلب راحة لمدة أسبوعين.

الفنانة المصرية أكدت أنها لم تحصل على الراحلة، وبالتالي ساءت حالتها بحسب ما أوضحت قائلة: «التزامي بمواعيد التصوير، فالمسلسل بدأ عرضه منذ فترة، ومن الصعب أن أوقف التصوير، لذلك قررت اللجوء الى التخدير الموضعي والأدوية المهدّئه، كما كنت أصور مشاهدي وأنا في وضعية الجلوس ولا أتحرّك إلاّ عند الضرورة القصوى، لكن للأسف شعرت بإرهاق شديد وسارت حالتي الصحية من سيئ إلى أسوأ، وأشعر بألم شديد».