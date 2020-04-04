فيديو.. فيروز تصلي من أجل رفع وباء كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت رت النجمة اللبنانية فيروز عن عزلتها بعد أزمة كورونا العالمية، ولم تختار جارة القمر توعية محبيها بمخاطر الفيروس، أو حتى طلبت منهم عدم النزول على غرار المشاهير.

فيروز اختارت أن تتضرع وتصلي في فيديو مؤثر شاركته مع متابعيها عبر قناتها على يوتيوب، وظهرت تتوسل للخالق أن يزيل أزمة كورونا عن العالم، حيث قالت: « يا رب لماذا تقف بعيداً؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي إصغي يا رب، تأمّل صراخي، إستمع لصوت دعائي، يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلّي».

وأضافت: « أوجّه صلاتي نحوك وانتظر، أنت تخلّص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعاً أرض السكوت».

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يُذكر أن «إلى متى يارب» كانت آخر أغنية تطرحها فيروز، تضامناً مع فلسطين والقدس، وقد ظهرت النجمة اللبنانية بعد طول غياب في الكليب الخاص بالأغنية تؤديها كلماتها على شكل ترنيمة، وهي فكرة وإنتاج وإخراج ابنتها ريما الرحباني، وقد حقق الكليب ما يقرب من 17 ألف مشاهدة في أقل من 12 ساعة.

فيروز تزوجت من الموسيقار اللبناني الراحل عاصي الرحباني عام 1955، وانجبت منه أربعة أبناء هم؛ الموسيقار زياد الرحباني 1956م، هلي عام 1958م، ليال الرحباني عام 1960م ولكنها توفيت عام 1988م، المخرجة ريما الرحباني عام 1965م.

ريما كانت قد وجهت تحذيراً شديد اللهجة للفنانين الذين يقومون بإعادة أغاني والدتها، دون الرجوع للعائلة، وهددت باللجوء للقضاء، ولمرددي جملة «فيروز للجميع»، كتبت: «ملاحظة لمُردّدي إسطوانة “فيروز للجميع”.. “وهاي محبّة”.. “وما بدنا ياها تنتسى”.. و”آوماج آ فيروز”!!! أدبسيس! شيلو عنكن وما تغنّولنا ياها لأن بايخة ومُفتعلة كتير، على فكرة بُشرى سارة جداً على الأرجح بيجهلوها المُطبّلين والفنّانين! الحقوق المعنويّة ما بتموت.. ما بتموت.. ما بتموت.. وبتبقى لأبد الآبدين آمّمّمين! قيّدلي هالآدمي براس».