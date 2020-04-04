إصابة نجل سيرين عبدالنور بوعكة صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيب نجل الفنانة سيرين عبدالنور «كريستيانو» ذو العامين، بوعكة صحية، وقد شاركت النجمة اللبنانية مشاعر القلق عليه مع متابعيها، وكشفت تطورات حالته الصحية.

سيرين أثارت قلق متابعيها بتدوينة كتبت فيها: «ابني مريض»، ثم عادت وغردت: «حرارة وما عم ياكل، زلاعيمو عم يوجعوه. ما تشوفي كيف شكلو تعبان»، حيث تفاعل فانز النجمة اللبنانية مع تدويناتها بتعليقات تمنوا فيها السلامة والشفاء العاجل لابنها، كما نصحوها بضرورة الكشف الطبي عليه، والاطمئنان على صحته.

من ناحية أخرى، تنافس سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دانتيل» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السوري محمود نصر، ويخرجه المثني صبح، والعمل من إنتاج إيجل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

يُذكر أن سيرين طرحت مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ليلة»، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.