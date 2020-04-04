أكلة هيفاء وهبي المفضلة لا تناسب رشاقتها على الإطلاق.. شاهد ما هي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحاول النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تعويض محبيها عن أنشطتها الفنية المتوقفة حالياً، بمقاطع وصور طريفة من تفاصيل حياتها اليومية، تشجيعاً لهم على البقاء في المنزل ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

ويبدو أن فترة الحجر المنزلي ستعود بالسلب على رشاقة الفنانة، فبعد أن شاركت هيفاء متابعيها بفيديو ظهرت فيه تصنع الكيك، فاجأتهم بفيديو آخر من داخل المطبخ، خلال اعدادها وجبة عشاء، ووصفتها على أنها المفضلة لديها، وهي فطيرة بالقشطة والعسل، مشددة على أنها لا تستطيع أن تقاومها بغض النظر عن كمّ السعرات الحرارية التي تحتويها.

في نفس اليوم، حرصت هيفاء على مشاركة الفانز بمقطع فيديو آخر، ظهرت فيه تمارس بعض التمارين الرياضية داخل منزلها، في محاولة منها لإصلاح ما أفسدته الفطيرة الدسمة التي تناولتها.

من ناحية أخرى، توقف تصوير مسلسل «أسود فاتح» للنجمة اللبنانية بشكل مؤقت، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، وذلك على الرغم من التزام فريق العمل طوال فترة التصوير الأخيرة باتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومن المنتظر استئناف التصوير مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تنافس هيفاء بالعمل في المارثون الرمضاني المقبل.

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مسلسل «أسود فاتح»، من بطولة هيفاء وهبي إلى جانب شريف سلامة، وأحمد فهمي، وروجينا، وصبري فواز، ومعتصم النهار، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، ونبيل نور الدين، وأحمد الشامي، ومحمد الصاوي، وعمر السعيد، وحسام الجندي، وميرا العدل ، ورامي الطمباري، وحسن عيد، ومصطفى يوسف، ولاشينة لاشين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

«نساء من ذهب»، هو ثاني الأعمال الرمضانية الذي ستظهر فيه هيفاء كضيفة شرف، وهو من بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

هيفاء تنتظر أيضاً طرح فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، والعمل من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.