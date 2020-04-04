ميس حمدان بـ"أوف شولدر" في أحدث جلسىة تصوير

خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "حمدان" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا "أوف شولدر" من اللون الزيتي، وزينتة بالإكسسورات . يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت في عام 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف"، كما شاركت في سيت كوم سعودي عنوان "سريع سريع" عام 2019. Advertisements قد يهمك أيضا: ميس حمدان تثير غضب متابعيها على إنستجرام كريم قاسم يؤكّد أن المنصات الإلكترونية مستقبل صناعة الدراما

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