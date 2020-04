شكرا لقرائتكم خبر عن متي تطلق كيلي كلاركسون أغنيتها السينجل الجديدة I Dare You..ماذا قالت عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كيلي كلاركسون قررت أن تكسر حالة الملل التي يعيشها بعض من محبيها و معجبيها بسبب التواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا ، و كشفت النجمة الشهيرة انها تستعد لإطلاق اغنية سينجل جديدة .

نشرت كيلي كلاركسون علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جديدة ترويجية لأغنيتها السينجل الجديدة التي تحمل اسم " I Dare You " ، و أكدت النجمة البالغة من العمر ( 37 عاما ) أنها ستطلق الاغنية يوم 16 أبريل الجاري و علقت كلاركسون انه المشروع الأصعب و المفضل بالنسبة لها الذي عملت عليه على الإطلاق .

وحسب موقع " توداي " أنه من المفترض أن تكون أغنية كيلي كلاركسون الجديدة " I Dare You " من أغنيات ألبومها القادم ، والذي ما زلنا لا نعرف عنوانه أو تاريخ إطلاقه .

Advertisements



كيلي كلاركسون

يذكر ان كيلي كلاركسون ذات الـ ( 37 عاما ) بدأت مسيرتها الفنية عام 2002 ، و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها كلاركسون " piece by piece " و " since u been gone " و " underneath the tree " و " catch my breath " ، و غيرهم .