- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن متي تطلق كيلي كلاركسون أغنيتها السينجل الجديدة I Dare You..ماذا قالت عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كيلي كلاركسون قررت أن تكسر حالة الملل التي يعيشها بعض من محبيها و معجبيها بسبب التواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا ، و كشفت النجمة الشهيرة انها تستعد لإطلاق اغنية سينجل جديدة .
نشرت كيلي كلاركسون علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جديدة ترويجية لأغنيتها السينجل الجديدة التي تحمل اسم " I Dare You " ، و أكدت النجمة البالغة من العمر ( 37 عاما ) أنها ستطلق الاغنية يوم 16 أبريل الجاري و علقت كلاركسون انه المشروع الأصعب و المفضل بالنسبة لها الذي عملت عليه على الإطلاق .
وحسب موقع " توداي " أنه من المفترض أن تكون أغنية كيلي كلاركسون الجديدة " I Dare You " من أغنيات ألبومها القادم ، والذي ما زلنا لا نعرف عنوانه أو تاريخ إطلاقه .
كيلي كلاركسون
يذكر ان كيلي كلاركسون ذات الـ ( 37 عاما ) بدأت مسيرتها الفنية عام 2002 ، و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها كلاركسون " piece by piece " و " since u been gone " و " underneath the tree " و " catch my breath " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر متي تطلق كيلي كلاركسون أغنيتها السينجل الجديدة I Dare You..ماذا قالت عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.