شكرا لقرائتكم خبر عن صورة شيك.. محمد رمضان يتبرع بـ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع النجم محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويبدو أن تبرع رمضان لصندوق تحيا بعد ما تم الإعلان أن العائدين من الخارج ستتكفل بهم صندوق تحيا مصر خلال فترة الحجر الصحى التي تصل لـ15 يوما، وينشر ”الخليج 365” صورة من الشيك.





صورة من الشيك

وهذا ليست المرة الأولى التى يقف فيها رمضان عند تعرض مصر لأي أزمة، حيث تبرع من قبل لمستشفى بمليوني جنيه مصري من أجل المشاركة في مواجهة مرض السرطان بعد مشاركته في زيارة لأحد المستشفيات التي تعالج السرطان، وقرر أن يقوم بدوره، واختار أن يواجه مرض السرطان من خلال التبرع لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

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يذكر أن محمد رمضان أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضانى المقبل، "البرنس"، حيث يتبقى له أيام وينتهى من التصوير بشكل نهائي ويبدأ المخرج محمد سامى في مونتاج ومكساج المسلسل استعداداً للعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.