شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى لهيثم زكى فى عيد ميلاده: كل سنة وأنت فى الجنة سعيد مع كل حبايبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ناهد السباعى، على تقديم التهنئة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، الذى يوافق اليوم 4 إبريل، متمنية له أن يكون سعيدا فى الجنة مع كل أحبابه.

ونشرت ناهد، صورة للفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب وفى الجنة متهنى وسعيد مع كل حبايبك"، مضيفة: "النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد ذكى، اللهمّ اّنسه فى وحدته وفى وحشته وفى غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له فى قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة".



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من ناحية أخرى، تجسد الفنانة ناهد السباعى شخصية زوجة الفنان يوسف الشريف خلال أحداث مسلسل "النهاية"، المقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تواصل التصوير فى الديكور الخاص بها، وتدخل فى العديد من الحروب والصراعات بسبب استنساخ زوجها إلى روبوت خلال الأحداث، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكى والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفنى عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى.