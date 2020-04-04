شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة لـ سامح عبد العزيز:" البطل الحقيقى لمسلسل دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بصورة تجمعها بالمخرج سامح عبد العزيز، من كواليس تصوير مسلسل " دهب عيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت حلا على الصورة قائلة: "صباح الخير أحلي صباح مع سامح عبد العزيز البطل الحقيقي لمسلسلنا دهب عيرة رمضان ٢٠٢٠استنونا ".



حلا شيحة

وصورت الفنانة حلال شيحة مشهد الحادث التي تتعرض له خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وانقلاب السيارة الخاصة بها وهى عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها وتذهب إليها شقيقتها يسرا على الفور للاطمئنان على صحتها، حيث تجسد حلا دور طبيبة في المسلسل.

وتشارك حلا شيحة فى ماراثون رمضان المقبل فى مسلسل "دهب عيرة" وتجسد شخصية شقيقة بطلة العمل الفنانة يسرا وتقدم من خلاله دور مختلف يغير جلدها عن أعمالها السابقة وتفاجئ جمهورها به .

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وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا شخصية تمتلك مصنع ملابس ضمن احداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى .

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت حلا شيحة فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.