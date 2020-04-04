شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة المصرية: أبلة فضيلة كونت فكرا ورؤى لأجيال كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، إننا فى أمس الحاجة لبرامج خاصة بالطفل فى 2020 إذ نفتقدها وبشدة، مؤكدة أن الأبلة فضيلة – التى نحتفل اليوم بعيد ميلادها – كونت فكرا ورؤى أجيال متعاقبة.
وأضافت مسعود أن الأبلة فضيلة كانت تتردد على الإذاعة منذ عام وتقدم برامج للأطفال، فهى ترتبط بعلاقة وطيدة بميكروفون الإذاعة الذى قدمت من خلاله أشهر برامجها وارتبط بها الشعب المصرى.
وشددت سعود على أننا فى حاجة لبرنامجين كبيرين أحدهما للأطفال والآخر للشباب يواكبان التطور الذى نعيشه وتوجيه السلك بشكل غير مباشر، معتمدين على عدد من الكتاب الشباب الذين يستخدمون نفس مفردات الأجيال الحالية دون أن يشعر المستمع بأن هناك مافسة بين ما يعيشه وبين ما يسمعه عبر أثير الإذاعة.
"أبلة فضيلة" هي شقيقة الفنانة الراحلة محسنة توفيق وقد عشقت الحكى منذ الطفولة وكما روت من قبل في عدة لقاءات كانت تجمع فى طفولتها جيرانها الأطفال وتقص عليهم القصص والحكايات، وتعلمت فى مدرسة الأميرة فريال وكانت فى نفس المدرسة ناريمان التى تزوجها الملك فاروق فيما بعد، وأيضا كانت فاتن حمامة زميلتها وكان والدها سكرتير المدرسة.
والتحقت "فضيلة" للعمل بالإذاعة المصرية عام 1953 كمذيعة نشرة، قبل أن يتحقق حلمها بتقديم برامج الأطفال في الإذاعة، بعد انتقال بابا شارو للعمل في التليفزيون، وقد فضلت تسمية برنامجها بـ"أبلة فضيلة"، لرغبتها فى أن تكون شقيقة كبرى للأطفال، على عكس الاتجاه السائد بإطلاق مسمى "ماما".
كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة المصرية: أبلة فضيلة كونت فكرا ورؤى لأجيال كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.