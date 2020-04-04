شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة المصرية: أبلة فضيلة كونت فكرا ورؤى لأجيال ‏كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، إننا فى أمس الحاجة ‏لبرامج خاصة بالطفل فى 2020 إذ نفتقدها وبشدة، مؤكدة أن الأبلة ‏فضيلة – التى نحتفل اليوم بعيد ميلادها – كونت فكرا ورؤى أجيال ‏متعاقبة.‏

وأضافت مسعود أن الأبلة فضيلة كانت تتردد على الإذاعة منذ عام وتقدم ‏برامج للأطفال، فهى ترتبط بعلاقة وطيدة بميكروفون الإذاعة الذى قدمت ‏من خلاله أشهر برامجها وارتبط بها الشعب المصرى.‏

وشددت سعود على أننا فى حاجة لبرنامجين كبيرين أحدهما للأطفال ‏والآخر للشباب يواكبان التطور الذى نعيشه وتوجيه السلك بشكل غير ‏مباشر، معتمدين على عدد من الكتاب الشباب الذين يستخدمون نفس ‏مفردات الأجيال الحالية دون أن يشعر المستمع بأن هناك مافسة بين ما ‏يعيشه وبين ما يسمعه عبر أثير الإذاعة.‏

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‏"أبلة فضيلة" هي شقيقة الفنانة الراحلة محسنة توفيق وقد عشقت الحكى ‏منذ الطفولة وكما روت من قبل في عدة لقاءات كانت تجمع فى طفولتها ‏جيرانها الأطفال وتقص عليهم القصص والحكايات، وتعلمت فى مدرسة ‏الأميرة فريال وكانت فى نفس المدرسة ناريمان التى تزوجها الملك فاروق ‏فيما بعد، وأيضا كانت فاتن حمامة زميلتها وكان والدها سكرتير المدرسة.‏

والتحقت "فضيلة" للعمل بالإذاعة المصرية عام 1953 كمذيعة نشرة، قبل ‏أن يتحقق حلمها بتقديم برامج الأطفال في الإذاعة، بعد انتقال بابا شارو ‏للعمل في التليفزيون، وقد فضلت تسمية برنامجها بـ"أبلة فضيلة"، لرغبتها ‏فى أن تكون شقيقة كبرى للأطفال، على عكس الاتجاه السائد بإطلاق ‏مسمى "ماما".‏