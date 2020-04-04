شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتسبب في تأجيل طرح فيلم توم كروز Top Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت الشركة المنتجة لفيلم توم كروز، Top Gun: Maverick، عن تأجيل طرح الفيلم حيث كان من المقرر أن يطرح العمل في ٢٤ يونيو ولكن فيروس كورونا وحالة الضباب التي يعيش فيها العالم حيث لا يعرف احد متي ستعود الحياة لطبيعتها تقرر طرحه في ٢٣ ديسمبر من العام الجاري.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاءه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

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وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحاً ضخماً في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت الـ 350 مليون دولار أميركي وكان هذا رقم هائل في هذا الوقت، كما فاز بجائزتيّ الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية.