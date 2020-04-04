شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد ترد على تميم يونس": " أنا مقولتش لأ" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك"، وهى ترقص على أغنية تميم يونس "سالمونيلا"، ودخلت معه فى وصلة رد سخرية على كلمات الأغنية.

واستعانت هنا، بصوت إحدى الفتيات التى ردت على كوبليه "عشان تبقى تقولى لأ"، قائلة: "أنا مقولتش لأ.. انت سامعنى، تعالى مقولتش حاجة، يالا".

@hannahelzahed ♬ الصوت الأصلي - taakii

يشار أن هنا الزاهد، يذاع لها حاليا برنامج "هزر فزر"، الذى يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين سينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.

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من الألعاب الموجودة فى البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، التى يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.

كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتى يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلى.





في الحلقات السابقة استضافت "هنا" باقة من النجوم، منهم الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وماجد المصري وعمرو وهبة ونسرين أمين ومي سليم ووفاء عامر.





برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناةcbc.