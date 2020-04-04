شكرا لقرائتكم خبر عن صار منيح وعم بنضف البيت.. سيرين عبد النور تطمئن جمهورها على صحة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أصدقاؤها وجمهورها على صحة ابنها كريستيانو، بعد إصابته بوعكة صحية أشارت إليها أمس الجمعة، قائلة: "ابنى مريض"، تبعتها بتغريده أخرى توضح فيها حالته الصحية، قائلة: "حرارة وما عم ياكل ما تشوفى كيف شكلو تعبان".

وقالت سيرين، اليوم السبت: "أصدقائى شكراً لكل مين سأل عن ابنى كريستيانو، صار منيح وعم بنضف البيت".





واحتفلت سيرين عبد النور، مؤخرا بعيد ميلاد ابنها كريستيانو، حيث أتم عامين الأسبوع الماضى مسترجعة ذكرى أول يوم ولادته وكيف غير حياتها، وشاركت سيرين صورة قديمة لها بعد ولادتها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت سيرين فى تهنئتها: "مثل اليوم الله أعطانى نعمة ثانية بعد بنتى تاليا غير كل النعم الله هدانى طفل انتظرته كتير وكنت أصلى اغمروا بين إيديى كنت أتخايل كيف رح يكون شكلوا بتذكر كتير اول نظرة منه وأول ضحكة وأول غمرة".

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وتابعت سيرين: "بحبه حب هو وأخته ملهوش وصف ولا حدود صار سنتين يا قلبى وعمرى وروحى يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدنيا كريستيانو رحمة عيد ميلاد ابنى".

وتعد الفنانة سيرين عبد النور واحدة من النجمات اللبنانيات اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" فى معرفة الجمهور المصرى بها.

آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.