بصورة مش متوقعة..تعرف على جنس مولود كاتي بيري وأورلاندو بلوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كاتي بيري و خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم عن جنس مولودهما الأول الذي كشفوا عن انتظاره في بداية شهر مارس الماضي .
فاجأت كاتي بيري ذات الـ ( 35 عاما ) مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها ستكون أم لفتاة ، فنشرت كاتي صورة لأورلاندو وعلي وجهه الكثير من فقاعات الصابون ذات اللون الوردي الفاتح وعلقت علي الصورة و كتبت: " أنها فتاة " .
و قد انهالت التعليقات علي صورة أورلاندو بلوم بالتهنئة ، و ما لفت الأنظار أن مصمم الأزياء الشهير جيرمي سكوت علق علي الصورة فكتب لن استطيع الانتظار لأصمم ملابسها .
اورلاندو بلوم
يذكر أن النجمة العالمية كاتي بيري ذات الـ ( 35 عاما ) أعلنت عن حملها الأول من خطيبها أورلاندو بلوم بطريقة مختلفة، فكشفت عن حملها من خلال كليبها الجديد " Never Worn White " حيث ظهر بطنها منتفخ بسبب الحمل وهي مرتدية ملابس ذات تصميم مثير باللون الأبيض ، و الكليب من إخراج J.A.C.K ومن إنتاج ماجي ماكلين ، و حتي الآن وصلت نسبة مشاهدة كليب " Never Worn White "علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 25 مليون مشاهدة .
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