شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إبداعات زوج حنان مطاوع في المطبخ وقت الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها بصورة لآخر إبداعات زوجها في المطبخ وقت الحظر وهى إعداده وصفه " الزلابيا"، وكتبت حنان مطاوع ساخرة،" عمري ماشوفت ولاحشوف لقمه القاضي بالأشكال دي ولا الطعم ده عمايل جوزي حبيبي، إبداعات الحظر".



حنان مطاوع

وعلى الجانب الآخر قالت الفنانة حنان مطاوع، أن تلك الفترة بعد انتشار كورونا، هى فترة مقتطعة من الزمن وكأنه فيلم طويل ولكنه إنتاج إلهى، مشيرة إلى أن تلك الفترة فرصة للتأمل ولمراجعة النفس وأن هذا الابتلاء أصبحنا داخل المنزل، ومن المهم أن تتغير نفوس البشر، مضيفة أن زوجها هو الاكثر اهتماما بتطهير المنزل.

وتابعت حنان مطاوع خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب" فى برنامج معكم المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى، قائلة إنها كانت دائما معجبة بالغرب والآن أدركت أن هذا الغرب أكذوبة كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن مصر فى تلك الفترة كبرت فى نظرها كثيرا، وأنها ازادات فخرا بوطنيتها وحكومتها.

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من ناحية أخرى تلعب الفنانة حنان مطاوع دور ربة منزل خلال أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، للنجوم الثلاث طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، وتدعى "منال حسين" زوجة طارق لطفى الذى يجسد دور إرهابى خلال الاحداث، ومن المقرر أن يستأنف أبطال المسلسل بعد أسبوعين فى استوديو القاهرة وهو الديكور الرئيسى للعمل.

"القاهرة كابول"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والعمل يدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى .

مسلسل "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.