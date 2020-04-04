شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يشكر جيش مصر الأبيض بأغنية ياما مويلى الهوا: شرط المحبة الجسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المطرب الكينج محمد منير، بالشكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية التي تحارب من أجل منع تفشى فيروس كورونا.

الكينج محمد منير، استعان بصور الأطباء والطواقم الطبية يرتدون القناعات والكمامات من الحجر الصحى، خلال فيديو لأغنية " ياما مويلى الهوا" الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، موجها شكره للأطباء، حيث علق قائلاً:" جيش #مصر الأبيض .. شكراً".

وجاءت كلمات الأغنية :"يا مصر وأنتى الحقيقة … وأنتي اغترابي وشقايا.. أنتي الجراح الرهيبة … وأنتى اللى عندك دوايا.. علمنى حبك عبارة … سهلة وبسيطة وعفية..شرط المحبة الجسارة … شرع القلوب الوفية".

الفنان محمد منير، طرح عبر حسابه بموقع تويتر، أغنية جديدة وجاءت كلماتها:"يا مصر وأنتى الحقيقة … وأنتي اغترابي وشقايا.. أنتي الجراح الرهيبة … وأنتى اللى عندك دوايا.. علمنى حبك عبارة … سهلة وبسيطة وعفية..شرط المحبة الجسارة … شرع القلوب الوفية".

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محمد منير

يشار إلى ان آخر ظهور للكينج كان برفقة الفنانة جميلة عوض ، حيث شاركته فيديو حيث شاركت فيديو وصور برفقتها في أسوان، حيث غنى باقة من أغانيه خلال تواجده فى محافظة أسوان، وسط تفاعل كبير من جمهورها بموقع إنستجرام.

وكان الكينج محمد منير أحيا حفلا غنائيا في مدينة أسوان وتحديدا في "النوبة"، تحت اسم "سر الكينج"، وقام منير بغناء العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى "شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل"، وتفاعل الجمهور مع الحفل، خاصة أن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة هناك، وطالب الجمهور الكينج أثناء الحفل بمزيد من الحفلات اللايف.

من ناحية أخرى طرح الكينج محمد منير مؤخراً أغنيته "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، واقتربت من تحقيق 6 ملايين مشاهده، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، وكان آخر حفل أحياه الكينج محمد منير ظهر فيه وهو جالس على كرسى أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض.