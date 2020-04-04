شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد روبرت داوني .. حينما تكون الانتكاسة كبيرة تكون العودة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم روبرت داوني بعيد ميلاده، حيث يعد واحد من أبرز نجوم هوليود وأعلاهم أجراً بفضل نجاح أفلامه علي مستوي الإيرادات إلي حد كبير، بالإضافة إلي نيله أهم الجوائز منها ثلاث مرات جولدن جلوب، وترشحه للأوسكار مثلها.





روبرت داوني ورغم أنه يعد معشوق للملايين من محبي السينما منذ ظهوره علي الساحة السينمائية وحتي الآن إلا أنه عاني كثيراً ليصل إلي ما وصل إليه، وذلك بسبب إدمانه الذى كاد يدمر حياته المهنية طوال خمس سنوات منذ منتصف التسعينات وحتي بداية الألفية، وهو الإدمان الذى تسبب في دخوله السجن أكثر من مرة حتي دخل مركز إعادة تأهيل لعلاج الإدمان وتعافي بصعوبة.

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ورغم علاجه مطلع الألفية الجديدة إلا أن الكثيرون توقعوا له العودة للإدمان مرة أخري وأن ذلك مجرد مسألة وقت سيعود بعدها لأزماته الذى اشتهر بها، ولكنه قطع وعداً علي نفسه فور تعافيه بقوله : " حينما تكون الانتكاسة كبيرة تكون العودة أكبر"، وهو الأمر الذى أثبته بعدما لعب اكثر الأدوار شعبية علي مستوي العالم خلال السنوات الأخيرة، وهي شخصية الرجل الحديدي الذى حقق بها نجاحاً كبيراً ثم لعب بطولة جزأين لفيلم شيرلوك هولموز، بالإضافة إلي أفلام أخري عظيمة آخرها dolittle لينال العديد من الجوائز ويصبح الأكثر أجراً علي مستوي العالم، ويثبت صحة ما وعد به.