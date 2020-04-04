شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقين تفتح تحقيقا مع إيناس عز الدين بسبب ادعائها الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين لـ"الخليج 365"، إن النقابة ستفتح تحقيقا خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المقرر له الأسبوع الجارى برئاسة أمير الغناء هاني شاكر، وذلك لمناقشة ملابسات حالة الفزع والبلبلة التي تسببت فيها المغنية إيناس عز الدين عضو نقابة الموسقيين بإدعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار مرتضي إلي أن النقابة ستناقش ماحدث فيما بينها وتقرر ما إذا كانت ستستدعيها لمواجهتها أم ستصدر عقوبة ضدها حسب اللوائح والقوانين المنظمة للنقابة وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، وأياً كانت القرارات ستقوم إيناس بتنفيذها.
وكانت إيناس عز الدين ظهرت فى فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى دافعت فيه عن نفسها ضد الهجوم الذى تعرضت له بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.
وذلك بعدما إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا الأحد الماضى أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب، حيث قالت على "فيس بوك": "الحمد لله حتى الآن أنا حالتى مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلى لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة" مما دفع وزارة الصحة لارسال سيارة اسعاف وحجزها بالمستشفي.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الموسيقين تفتح تحقيقا مع إيناس عز الدين بسبب ادعائها الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.