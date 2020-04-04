بمناسبة عيد ميلاده .. ناهد السباعي توجه رسالة لهيثم أحمد زكي

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” ناهد السباعي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لصديقها الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” موجهة له رسالة بمناسبة ذكرى يوم ميلاده الموافق اليوم الرابع من شهر إبريل .

وكتبت ناهد السباعي في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل سنة وإنت طيب وفي الجنة متهني وسعيد مع كل حبايبك .. النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد ذكي ” .

وتوجهت بالدعاء له فقالت : ” اللهم انسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته .. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين .. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار .. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة ” .

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وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير والذين انهالت تعليقاتهم بالدعوات بالرحمة والمغفرة لهيثم أحمد زكي .