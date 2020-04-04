إندلاع حريق داخل مسجد في مصر والسبب ” حجر شيشة “

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 02:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نشوب حريق هائل في مقام تابع للطرق الصوفية يدعى ” الشيخ أبو عمرة ” داخل أحد المساجد في محافظة سوهاج بمصر .

ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من المواطنين أمام المسجد وحاول البعض منهم إخماد الحريق الذي اندلع داخله بسبب ” حجر شيشة ” .

حيث أشار أحد شهود العيان إلى أن سبب الحريق هو شرب الشيشة داخل المقام .

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه .. ونتج عن الحادث التهام حجرة المقام بالكامل وتقوم الجهات الأمنية بالتحقيق في الواقعة للتعرف على ملابسات الحادث .