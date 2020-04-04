النجمة العالمية بينك وابنها مصابان بكورونا

أعلنت النجمة العالمية بينك عن إصابتها بفيروس كورونا، معلنة أيضًا أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار لصندوقي طوارئ.

وأشارت “بينك” في تغريدتين على تويتر: “إن أعراض المرض ظهرت قبل أسبوعين عليها وعلى ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، جاءت نتيجة الفحوص الطبية إيجابية للمرض”. وأضافت أن عائلتها كانت تلتزم بالفعل بالبقاء في المنزل وستواصل ذلك، مشيرة إلى أنه تم اختبارهم مرة أخرى قبل أيام قليلة فقط جاءت النتيجة سلبية.

وتابعت “بينك” لافتة ان هذا المرض خطير وحقيقي. ويؤثر على الصغار والكبار، الأصحاء وغير الصحيين، الأغنياء والفقراء، ويجب علينا أن نجعل الاختبار مجانيًا ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا.

بينك وصفت الأطباء بـ الأبطال، وأنهت منشورها بمناشدة الناس البقاء في منازلهم لأن الأسبوعين المقبلين حاسمان.