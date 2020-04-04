لهذا السبب نشر باسم مغنية “نحن ما عنا أكل”

على ما يبدو ان الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به لبنان والوطن العربي وكل العالم، يُشكل حالة استثنائية على معاناة الشعوب، لناحية تردي الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلباً على الناس خاصة مع انتشار فيروس كورونا ما زاد من أعباء على كاهل المواطن بعد اعلان حالة التعبئة العامة للحدّ من انتشار هذا الوباء القاتل.

من هنا، سلّط النجم اللبناني باسم مغنية الضوء على هذه المعاناة، مشيراً الى أنه كتب صباحاً تعليقاً على فايسبوك جاء فيه:

“الحجر الصحي جعلنا نبقى في المطبخ معظم الوقت. نأكل ونأكل ونأكل. ما العمل؟

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(بعدها بخمس دقائق علق أحدهم وقال): استاذ باسم نحن ما عنا بالمطبخ أكل، شو منعمل؟

(حذفت البوست بسرعة. أحببت أن أشارككم ما حصل).”

وأحب “مغنية” أن يتشارك مع المتابعين بهذا التعليق ليضع الأصبع على معاناة الناس.

من جهة أخرى، حقق باسم مغنية نجاحاً كبيراً في دور النقيب جاد حرب في مسلسل “سرّ” الذي عرض عبر شاشة MBC4 على مدار ثلاثة أشهر تقريباً، حيث تلقى العديد من الرسائل على مواقع التواصل المثنية على أدائه وحضوره المميز في العمل الذي انتهى عرضه يوم الخميس الفائت. وشكر “مغنية” بتعليق مطوّل كل فريق العمل من تقنيين ومنفذين ومصورين وممثلين والمؤلف والمخرج وشركة الإنتاج.