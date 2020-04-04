شكرا لقرائتكم كاظم الساهر يؤازر محبيه: "فربك لا يرد يدك صفرا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطل الفنان العراقي، كاظم الساهر، الاثنين، على متابعيه ومحبيه ولكن هذه المرة بصوته الساحر عبر تطبيق "إنستغرام"، ليدعمهم في مواجهة فيروس كورونا الذي أجبر نصف الكرة الأرضية على الجلوس في البيوت لمنع تفشيه، فيما حصد أرواح أكثر من 33 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

القيصر وجه رسالة صوتية كانت عبارة عن قصيدة بالفصحى، يدعو فيها الجميع إلى الصبر وعدم فقدان الأمل.

وقال خلال مقطع صوتى :"إذا ألقى الزمان عليك شرا.. وصار العيش في دنياك مرا.. فلا تجزع لحالك بل تذكر.. كم أمضيت في الخيرات عمرا.. وإن ضاقت عليك الأرض يوما.. وبت تأن من دنياك قهرا.. فرب الكون ما أبكاك إلا.. لتعلم أن بعد العسر يسرا، فربك لا يرد يدك صفرا".

هذا ويشارك صاحب "زيدني عشقاً"، متابعيه في منشورات توعوية ضد الوباء، حيث نشر في وقت سابق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما نشر فيديو من "يونيسيف" عن طرق انتشار كوفيد - 19.