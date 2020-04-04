تعرف على العمر الحقيقي لـ علي الحجار وعدد زيجاته

يوافق اليوم السبت 4 أبريل، عيد ميلاد الفنان علي الحجار، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1954، ويحتفل بعيد ميلاده الـ 66 هذا اليوم.

ومعروف عن الفنان علي الحجار، أنه تزوج عدة مرات، لكن لم يكشف بشكل رسمي عن عدد زيجاته إلا في عام 2016، حينما وقع ضحية في مقالب الفنان رامز جلال، من خلال برنامج «رامز بيلعب بالنار»، حينما استفزه الأخير بالسؤال عن عدد زوجاته، قائلًا «5 ولا 6 ولا كام؟».

وكان رد فعل علي الحجار، هادئًا على تساؤل رامز جلال، فأكد له أنه تزوج 6 مرات، رزق منها بـ 7 أولاد، مشيرًا إلى أن لديه الآن زوجة واحدة فقط على عصمته منذ 15 عامًا.

وداعبه رامز جلال، متسائلًا عن كم النفقة التي يدفعها علي الحجار لزوجاته السابقات، فأكد أنها تقريبًا يدفع 40 ألف جنيه شهريًا نفقة لزوجاته.

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