مش قد الهوى لـ شيرين تتجاوز 200 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت الـ 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بعدة ساعات عبر القناة الرسمية لشيرين على "يوتيوب".

وتعد الأغنية هي أول أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية بعد فترة غياب طويلة، بعد آخر ألبوماتها الغنائية "نساي".

تقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى.. أصل السكوت في الحالة دي هو أبلغ رد.. عايزني أحبه وأمشي في سكة مغمضة وياه.. وأصبح ألاقي نفسي ضحية جديدة من ضحاياه.. وأخدلي سنين دموع عذاب وندم.. وأنا بنساه .. هنساه".

الأغنية كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

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يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحا كبيرا جدا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين".

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