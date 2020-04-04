ريهام سعيد تستعيد طفولتها من جديد

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الإعلامية ريهام سعيد صور جديدة لها لتستعيد طفولتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام". كتب ريهام معلقة على الصور: زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير تعب القلب و اتحير من الدنيا و من المشاوير. يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة الحياة. وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها فى قضية "إهانة السمنة" وقد شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
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