ريهام سعيد تستعيد طفولتها من جديد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صور جديدة لها لتستعيد طفولتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام". كتب ريهام معلقة على الصور: زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير تعب القلب و اتحير من الدنيا و من المشاوير. يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة الحياة‎. ‎ وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها ‏فى قضية "إهانة السمنة" وقد شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

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