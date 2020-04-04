ياسمين رئيس تعلق على حلقة عمرو يوسف مع أبلة فاهيتا

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن رأيها في حلقة عمرو يوسف مع أبلة فاهيتا التي عرضت أمس الجمعة على قناة on

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏‎‎‎لأ يا كندة.. دي طلعتله الكارت الأحمر أبو ريش".

وجاء ذلك عقب توجيه الفنانة كندة علوش، سؤالا عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏مين شاف حلقة عمرو مع فاهيتا؟.. السؤال احقد عليها وإلا اعديها.. عمرو يوسف ‎وأبلة فاهيتا".

وكانت قناة ON، طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ياسمين رئيس تشعل السوشيال ميديا بـ شعر أحمر

تعرف على أول رجل في حياة ياسمين رئيس

‎