توم هولاند وجاكي جيلينهال يُطلقان تحديًا جديدًا عبر مواقع التواصل

في محاولة للتغلب على "الملل" الناتج عن الحجر الصحي" الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، أطلق أطلق النجمان، البريطاني توم هولاند، والأمريكي جاكي جيلينهال، تحديا جديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر موقع "meduza"، أن توم هولاند كان يشعر بالملل الشديد نتيجة الحجر الذاتي، فصور مقطع فيديو قصير وهو يرتدي القميص واقفا على يديه، وبعدما نجح في ذلك، وجه التحدي للنجم الأمريكي جاكي جيلينهال.

وقبل جاكي التحدي، وقام بنشر مقطع فيديو قصير وهو يرتدي القميص أيضا وهو يقف رأسا على عقب، وبعد أن انتهى نقل التحدي للنجم رايان رينولدز، في رفض ريان خوض التحدي مدركا مدى صعوبته.

وانتشرت مقاطع النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وبدأ رواد المواقع بنشر مقاطع فيديو لهم وهم يقومون بهذا التحدي الذي بدأه النجم البريطاني، الذي نجح إلى حد ما بكسر ملل الروتين اليومي، أثناء الحجر المنزلي الذاتي.

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