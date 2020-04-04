- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الفنانة سيرين عبدالنور، عن تطورات الحالة الصحية لنجلها كريستيانو، بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية.
ونشرت سيرين، فيديو لابنها من المنزل بعد تعافيه، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أصدقائي، شكراً لكل من سأل عن ابني كريستيانو.. صار منيح وعم بنضف البيت".
وكانت الفنّانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أعلنت مرض ابنها المفاجئ، وإصابته بحمى والتهاب في الحلق.
وغردت سيرين، عبر تويتر، قائلة: "ابني مريض"، وكتبت في تغريدة أخرى "حرارة وما عم ياكل.. كيف شكلو تعبان".
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تطمئن الجمهور على صحة نجلها "كريستيانو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.