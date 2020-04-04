سيرين عبدالنور تطمئن الجمهور على صحة نجلها "كريستيانو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة سيرين عبدالنور، عن تطورات الحالة الصحية لنجلها كريستيانو، بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية.

‏ونشرت سيرين، فيديو لابنها من المنزل بعد تعافيه، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أصدقائي، شكراً لكل من سأل عن ابني كريستيانو.. صار منيح وعم بنضف البيت".

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وكانت الفنّانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أعلنت مرض ابنها المفاجئ، وإصابته بحمى والتهاب في الحلق.

وغردت سيرين، عبر تويتر، قائلة: "ابني مريض"، وكتبت في تغريدة أخرى "حرارة وما عم ياكل.. كيف شكلو تعبان".