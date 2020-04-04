تعليقا على ظهورها الأخير.. لطيفة تبعث برسالة لفيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه رسالة للفنانة القديرة فيروز، عبر حسابها على "تويتر".

ونشرت لطيفة، فيديو لفيروز وهي تدعو الله لرفع البلاء ووباء كورونا، وعلقت: "‏انها فيروز يا سادة.. ربنا يحميكي ويحافظ عليكي، ويطول في عمرك".

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يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة، طرحت مؤخرًا، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أنت ياه"، من أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف.