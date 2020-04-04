رنا سماحة: أنا من أم الدنيا وست الدنيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعربت الفنانة رنا سماحة، عن فخرها بانتمائها لمصر، مشيدة بأخلاق شعبها، وقرارات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت رنا عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "أنا من البلد الوحيدة اللي وأنت ماشي في شوارعها هتشوف الغني والفقير والأبيض والأسود والمسلم والمسيحي والطويل والقصير والتخين والرفيع".

وتابعت: "أيوة أنا من البلد اللي بترحب بكل الناس من كل البلاد، ومبتفرقش في المعاملة بين المصري واللي مش مصري، بل بنتعامل معاه أحسن كمان".

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واستكملت: "أنا من البلد اللي عايشين فيها من كل جنسيات العالم.. عمرنا لا قلنا يمشوا، ولا قلنا عبء ولا قلنا مضايقينا، عشان احنا جدعان أوي".

وأضافت: "أنا من أكتر بلد في عز الأزمة اللي في العالم، بتطبطب وبتهون على شعبها وبتحاول تعوضهم بكل الطرق وفي كل المجالات..‏ أنا من البلد اللي جريت تجيب ولادها من كل دول العالم عشان تحافظ عليهم وعلى صحتهم وصحة أهلهم.. أنا من البلد اللي دايماً واقفة في ضهر أي حد من البلاد اللي حواليها والتاريخ يشهد ويقول كتير.. أنا من أم الدنيا وست الدنيا مصر ".