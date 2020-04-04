حلا شيحة: "سامح عبدالعزيز البطل الحقيقي لدهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة تجمعها بالمخرج سامح عبدالعزيز من كواليس مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في رمضان المقبل. وكتبت حلا، على الصورة التي طرحتها عبر حسابها على انستجرام: "أحلى صباح مع سامح عبدالعزيز.. البطل الحقيقي لمسلسلنا دهب عيرة رمضان ٢٠٢٠". وطرحت قناة " دبي"، أمس الجمعة، برومو مسلسل "دهب عيرة" بطولة يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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