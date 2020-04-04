بصورة نادرة.. مجدي صبحي يستعيد ذكريات طفولته

شارك الفنان الكبير مجدي صبحي جمهوره صورة نادرة له في مرحلة الطفولة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.
وكتب صبحي عبر صفحته قائلا: "ياريت كنت طفل على طول"، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع المنشور متمنين له دوام الصحة والنجاح في
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان القدير مجدي صبحي مسرحية "سيرة الحب" الذي حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، وتم عرضها على خشبة مسرح البالون.
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