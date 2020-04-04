بالفيديو.. بعد طرحها بساعات.. شيرين تتخطى الـ230 ألف مشاهدة بأغنية مش قد الهوى

تخطت أغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبد الوهاب التي طرحتها مساء أمس، الجمعة، حاجز ال 230 ألف مشاهدة، وذلك عبر

موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".وتأتي هذه "مش قد الهوى" ضمن ألبوم المطربة شيرين عبدالوهاب الجديد، كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.يذكر أن آخر ألبومات الفنانة شيرين عبدالوهاب "نساي"، وطرحته عام 2019، وضم 13 أغنية، كما حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.