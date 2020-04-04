الليلة.. عرض أليس في بلاد العجائب على يووزارة الثقافة



يقام العرض المسرحي "أليس فى بلاد العجائب" لفرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى، مساء اليوم، السبت، وذلك عبر موقع وزارة الثقافة باليوتيوب، خلال مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" الذي أطلقتها وزارة الثقافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن تدور أحداث القصة العالمية الشهيرة للفتاة أليس التى تنتقل الى عالم خيالي تسكنه

مخلوقات غريبة حيث انتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الشيقة .يعقب ذلك العرض المسرحى الاستعراضي "بلد السلطان" إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية إخراج الدكتور محمد حسن، تأليف محسن يوسف، اشعار جمال بخيت.ويشار الي ان يتناول "بلد السلطان" أهمية التكاتف حول البطل الشعبي الذي يسعى يحث الجمهور على المشاركة والتعاون لبناء الوطنالجدير بالذكر أن العرض الحان محمد عزت وسيد أبو العلا، استعراضات محمد سميح، ديكور وملابس حسين العزبى، غناء أحمد سعد ومحمد سويد، بطولة محمود الجندى، أحمد راتب، محمد حسن، عبير الطوخي، مالك العلي، أحمد حامد، حسن عبد الوهاب، عمرو صقر، نادر الزغبي ، وفاء سليمان ، لاعب الأراجوز ناصر عبد التواب، كريم حسانين، محمد يحيي، صابر أبوعلم، كمال شحاتة، محسن عبدالهادي، عماد عبد المجيد.