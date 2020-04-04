«فالنتينو» عادل إمام جاهز للعرض.. و«شاهد عيان» ومصير مجهول يواجه «القاهرة كابول» بسبب لندن

على الرغم من حرص عدد كبير من شركات الانتاج على البدء فى تصوير اعمال الموسم الرمضانى فى وقت مبكر لعدم الوقوع فى ازمة ضيق الوقت مثل كل عام إلا انه تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث جاء انتشار فيروس كورونا حول العالم ليغير كل الخطط الموضوعة، خاصة فى الاعمال التى تحتاج إلى تصوير خارج مصر، اصبحت حبيسة مدينة الانتاج الاعلامى، ولا يعرف اصحابها مصير هذا الجزء المحدد من التصوير، وذلك بسبب تعليق حركة الطيران فى العالم اجمع.

وترصد «الوفـد» خلال هذا التقرير عدداً من الاعمال الرمضانية التى توقف تصويرها بسبب الحظر على أن يتم استئناف التصوير فى الاسبوع الثانى من ابريل، والاعمال الاخرى التى لم يكن لديها رفاهية التوقف للحاق بالشهر الكريم.

حيث توقف تصوير مسلسل «ليالينا» لحين انتهاء الحظر، ويستعد فريق العمل للتصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامى خلال الفترة المقبلة، حيث تم معاينة عدد من مواقع التصوير بأحياء عماد الدين وجاردن سيتى،وكان فريق عمل المسلسل قد أوقف التصوير مؤقتا منذ أكثر من أسبوع بسبب كورونا، وكنوع من الإجراءات الاحترازية لسلامة طاقم العمل.

مسلسل «ليالينا» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات وبطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة وغيرهم.

كما انتقل فريق عمل مسلسل «البرنس» إلى مدينة الإنتاج الإعلامى والتصوير فى 3 ديكورات جديدة بأحياء بيت الأمة وجاردن سيتى والريفى، بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخارجية خلال فترة الحظر مستغلاً عدم وجود زحام فى الشوارع، للانتهاء من العمل قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

قرر صناع مسلسل «تيمون وبوما» تغيير اسمه إلى «رجالة البيت»، للنجمين أكرم حسنى وأحمد فهمى المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث استأنفت أسرة مسلسل التصوير فى الديكور الخاص بالعمل، بعد أجازة اسبوع بسبب فيروس كورونا، ويكثف المخرج أحمد الجندى عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير المشاهد للحاق بعرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل مع الأخذ فى الاعتبار ارشادات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة ويزو ولطفى لبيب وعارفة عبدالرسول وبيومى فؤاد، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل «رجالة البيت» تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

على جانب آخر استغل فريق عمل مسلسل «ونحب تانى ليه» فترة الحظر لعملية مونتاج الحلقات الاولى لحين انتهاء السيناريست عمرو محمود ياسين من كتابة الحلقات الأخيرة والمتبقية من المسلسل حيث يتبقى له عدد بسيط وينتهى من كتابة حلقات المسلسل نهائياً.

مسلسل «ونحب تانى ليه» بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

تتواجد حاليا كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وفريق عمل مسلسل «سكر زيادة» فى لبنان تحت الإقامة الجبرية حيث كان طاقم العمل يقوم بتصوير المسلسل هناك وتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وغلق المطارات أمام المسافرين.

وكان ابطال العمل قد انتهوا من تصوير 18 حلقة كاملة من «سكر زيادة» قبل توقفه منذ أسبوع، حيث تعتمد معظم أحداث العمل على مكان تصوير واحد تدور فيه القصة، وهو عبارة عن فيلا تقيم فيها نادية الجندى ونبيلة عبيد، وهذا جعل الأمور تسير بشكل جيد منذ انطلاق التصوير وتم الانتهاء من جزء كبير فى أحداث المسلسل قبل توقفه.

مسلسل «سكر زيادة» مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة ايوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعاً ومن اخراج وائل احسان.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

دخل فريق عمل مسلسل «القمر فى آخر الدنيا» فى معسكر مغلق لتصوير جميع المشاهد الداخلية مع للمخرج تامر حمزة

والانتهاء منها فى مدينة 6 أكتوبر مع تكثيف عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى، ويشارك فى بطولته: بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

استأنف الفنان هيثم شاكر وأبطال مسلسله الجديد «حب عمرى» تصوير مشاهد العمل منتصف الأسبوع المنصرم، وذلك بعد فترة من التوقف لتغيير الديكورات والحصول على بعض التصريحات، وقرر مخرج العمل عبدالعزيز حشاد التصوير بشكل مكثف فى الأيام المقبلة للانتهاء من العمل بشكل كامل فى الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير 65 % فى أحداثه خلال الشهرين الماضيين سواء فى الاستديوهات على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وشبرا منت وشقق وشوارع أكتوبر كذلك، ويتبقى 3 أسابيع تصوير فقط على أقصى تقدير للانتهاء من آخر مشاهد العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل «حب عمرى»، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

عادت النجمة يسرا لبلاتوه مسلسلها الرمضانى المقبل «دهب عيرة» بعد انتهاء الأجازة خلال الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، ويصور مخرج العمل سامح عبدالعزيز جميع المشاهد الداخلية للمسلسل بإحدى الفيلات بمنطقة المعادى ويعمل على الانتهاء منها للحاق بالعرض فى شهر رمضان وتسليم الحلقات للجهة المنتجة حسب الخطة التى وضعتها، كما استغل المخرج أيام الأجازة وبدأ فى مونتاج ومكساج الحلقات التى انتهى من تصويرها.

وتحرص الجهة المنتجة على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات وعلب الكحول الإيثيلى بين العاملين، الذين يرتدون الكمامات الطبية والقفازات»، حسب ارشادات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

مسلسل «دهب عيرة» إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل «الاختيار» بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث سلم دويدار الحلقات الـ27، 28، 29، 30، إلى الشركة المنتجة والمخرج بيتر ميمى، لتصويرها خلال الأيام المقبلة.

وفى السياق ذاته، صور أمير كرارة وفريق العمل عدة مشاهد الايام الماضية لمدة 20 ساعة، بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم استئناف التصوير الاسبوع الماضى فى أحد مواقع التصوير المخصصة للمسلسل.

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مسلسل «الاختيار» يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية «كلبش» الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور «منسى» وأحمد العوضى بشخصية «الإرهابى هشام عشماوى» والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل آسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل، بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.

انتهت المخرجة كاملة أبو ذكرى من تصوير 10 حلقات كاملة من مسلسل «بـ 100 وش»، حيث توقف التصوير الأيام الماضية، واستغلت كاملة أيام توقف التصوير فى عمل المونتاج ووضع الموسيقى التصوير للحلقات، ومن المقرر أن تنافس به نيللى فى السباق الرمضانى المقبل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى بعيداً عن الكآبة والدراما التى قدمتها نيللى فى الأعوام السابقة.

ويعكف مؤلفا المسلسل أحمد وائل وعمرو الدالى، على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة، حيث سلم الثنائى 15 حلقة فقط من المسلسل، على أن يتم تسليم باقى الحلقات خلال مطلع شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى «سكر» تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء «كوافير» خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل «بـ 100 وش» تأجل عرضه من العام

الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.

حصلت الفنانة زينة وفريق عمل مسلسلها «جمع مؤنث» على إجازة إجبارية من التصوير، بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات العزل وحظر التجول.

وكانت قد انتهت الفنانة زينة مؤخراً من تصوير عدد من مشاهدها فى مسلسل «جمع سالم» فى ملجأ أيتام، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، حيث وضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غير كافٍ لإنهاء المسلسل بأكمله.

مسلسل «جمع سالم» تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك فى بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطى، بسنت شوقى، أحمد سلطان، وتدور الأحداث فى سياق درامى اجتماعى حول فكرة «التبنى» والعلاقات الأسرية.

يواصل صناع مسلسل «ولاد إمبابة» تصوير أحداثه فى أحد الديكورات المخصصة للعمل، والمقرر عرضة فى الماراثون الرمضانى المقبل، على الرغم من توقف أغلب الأعمال الدرامية فى إطار خطة مواجهة فيروس كورونا الخطير التى تعرضت له البلاد مؤخراً وفرض حظر التجوال. ويتم التصوير وفق ارشادات وتعليمات وزارة الصحة

ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر وسمير غانم ولطفى لبيب وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبدالله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبوسريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

يستأنف أبطال مسلسل «القاهرة كابول»، نهاية الاسبوع الجارى فى استوديو الأهرام وهو الديكور الرئيسى للعمل، تلعب الفنانة حنان مطاوع دور ربة منزل خلال أحداث مسلسل «القاهرة كابول»، للنجوم الثلاث طارق لطفى وفتحى عبدالوهاب وخالد الصاوى، وتدعى «منال حسين» زوجة طارق لطفى الذى يجسد دور إرهابى خلال الاحداث، وينتظر صناع المسلسل انتهاء العزل الصحى والحظر، من أجل السفر إلى العاصمة البريطانية لندن.

«القاهرة كابول»، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والعمل يدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى.

مسلسل «القاهرة كابول» يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل «هى ودافنشى» مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل «بين عالمين» عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

يواجه مسلسل «شاهد عيان» للنجم حسن الرداد أزمة بالخروج من السابق الرمضانى المقبل بسبب توقف التصوير الفترة الحالية، خاصة أن أبطال المسلسل لم ينتهوا من تصوير عدد كبير من المشاهد، رغم تعاقد الجهة المنتجة على عرض المسلسل عليها فى شهر رمضان، وتوقف التصوير للإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستأنف أبطال المسلسل فى الأسبوع الثانى من شهر أبريل.

حصل فريق مسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير الأسبوع الثانى من شهر أبريل، ومن المقرر عرض المسلسل فى السباق الرمضانى المقبل، وصور عز عدداً كبيراً من المشاهد التى جمعت بينه وبين النجمة هند صبرى.

ويجسد عز دور ضابط فى الجهاز الأمنى وزوجته هند صبرى التى تقع فى المشاكل وتتورط بسببه والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبدالله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى، حيث انتهى الرداد من تصوير عدد من المشاهد فى أحد الديكورات المخصصة للعمل.

تنتظر النجمة اللبنانية هيفاء وهبى وباقى أسرة مسلسلها الرمضانى «أسود فاتح»، استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقف العمل بشكل تام، بسبب إجراءات السلامة الوقائية التى تتبعها الحكومة اللبنانية، ورفضها أى أعمال تقوم على التجمعات، حيث يتم تصوير العمل بالكامل هناك.

وتجسد هيفاء ضمن أحداث مسلسلها الرمضانى «أسود فاتح»، دور «رانيا خطاب»، وهى سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع التى تقوم بتصدير المواد الغذائية، وفى نفس الوقت هى شقيقة شريف سلامة وزوجة معتصم النهار.

مسلسل «أسود فاتح» تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

انتهى الموسيقار هشام خرما من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الرمضانى «النهاية»، والذى يخوض من خلاله النجم يوسف الشريف، سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة مسلسل النهاية عمرو عبدالجليل ومحمد لطفى وأحمد وفيق وآخرون، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل «النهاية» تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع، الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام الذى انتهى من تصويره خلال الشهور الماضية، ويواصل مخرج العمل رامى إمام مونتاج الحلقات لتسليمها أول بأول للجهة المنتجة استعداداً للعرض، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

ويعود الزعيم بمسلسل فلانتينو بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى، حيث كانت آخر أعماله مسلسل «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبدالله وبشرى وفتحى عبدالوهاب وهبة مجدى وآخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث جسد الزعيم شخصية صحفى مخضرم يدعى «هلال كامل» ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفاً من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التى قررت كتابتها فى أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.