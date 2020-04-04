غدًا.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا على موقع وزارة الثقافة يوتيوب

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائي، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت والثقافة بين إيديك"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء غدا، الأحد، على قناة وزارة الثقافة يوتيوب.
ومن المقرر أن يقدم "صالح"
الجدير بالذكر أن يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة، وهى ضمن أحداث فيلم "الحوت الأزرق"، كلمات إبراهيم عبد الفتاح، ألحان فارس فهمي، توزيع الموسيقى باسم سعيد.
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