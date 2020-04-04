سيرين عبد النور تطمئن محبيها على صحة إبنها.. وشاهدوا ماذا يفعل - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ محبيها على صحة إبنها "كريستيانو"، بعد أن كان مريضاً خلال اليومين الماضيين.

ونشرت سيرين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لإبنها وهو يحمل المكنسة ليساعدها في تنظيف المنزل، في إشارة منها الى أنه أصبح في حالة صحية جيدة، وعلّقت عليها قائلة: "اصدقائي شكراً لكل مين سأل عن ابني كريستيانو صار منيح وعم بنضف البيت".

وكانت سيرين قد أعربت عن شعورها بالقلق بسبب مرض إبنها، وأبدى الكثير من المتابعين إهتمامهم متسائلين عما يعاني منه إبنها.

وككل الناس، تعيش سيرين حالياً فترة الحجر المنزلي، ومن المعروف أنها حريصة جداً على الحفاظ على صحة عائلتها، فدائما ما تؤكد أن الأولوية لها.

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