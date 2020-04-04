تراند اليوم : بين الماية و الهواء .. ياسمين صبري في جولة رومانسية مع احمد ابو هشيمة – اتفرج

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عدة صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهي تستجم على يخت وسط البحر في جولة بحرية.

وفي الوقت ذاته، قام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بنشر صور جولته البحرية التي ظهر فيها على نفس اليخت الذي ظهرت عليه خطيبته ياسمين صبري، في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون تفاصيل حفل زفافهما.

وكان كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشمية عن تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى وإعلانه عن الخطوبة.

وقال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج “روسيا اليوم أون لاين” : أعلنت عن ارتباطي بياسمين صبرى وهو أمر يشرفني ولم أخجل منه حتى أخبئه.

وأضاف أبو هشيمة قائلا: “أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتي الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة “مش هنطول فى الخطوبة”.

يذكر أن هناك كثيرا من الأقاويل تم إثارتها فور إعلان أحمد أبو هشيمة عن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى.

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