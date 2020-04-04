تراند اليوم : بنعدي.. الجسمي يغني للخليج ويتجاهل قطر

أطلق الفنان الإماراتي “حسين الجسمي”، أغنية جديدة تدعو للتفاؤل في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، إلا أنه ذكر فيها جميع دول الخليج عدا قطر.

الأغنية التي حملت عنوان “بنعدي”، أصدرها “الجسمي”، بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية للإمارات.

وبدأ الأغنية بخطابات لزعماء دول الخليج تبين جهودهم لمواجهة خطر تفشي فيروس “كورونا” المستجد، إلا أنه تجاهل خطاب أمير دولة قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”.

ودعا “الجسمي”، في أغنيته، للتفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار، ومؤكداً أنها أزمة ستمر حتماً بالصبر والجهد في العمل الإنساني والوطني.

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وحملت أغنية “بنعدّي” كلمات الشاعر “أنور المشيري”، وألحان الملحن “فهد الناصر”، وتوزيع “محمد همّام”.

وقال “الجسمي في أغنيته: “هي أزمة و تعدّي.. مرّينا بالأصعب.. بإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّب.. كلـنا وإيـد بأيـد.. بالعزم والهِـمّـة.. نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة”.

و”الجسمي” معروف بإصداره عددا من الأغاني المناهضة لقطر، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في منتصف 2017.