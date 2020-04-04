تراند اليوم : غدا حمدى الميرغنى وزوجته ضيفا عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار

يستضيف الاعلامى د. عمرو الليثى فى أمسية فنية وكوميدية خاصة نجم الكوميديا حمدى الميرغنى وزوجته اسراء عبد الفتاح نجما مسرح مصر فى سهرة خاصة من برنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء غدا الاحد ٥ ابريل عبر شاشة قناة النهار

ويتطرق الحوار والذى يتخلله العديد من المواقف الكوميديا حول مسرح مصر وكيف كانت البداية لهما والانطلاقة الكبيرة والنجاح لدى الجمهور المصرى

كما يتناول اللقاء كشف العديد من الاسرار الخاصة حول الحياة العائلية لنجما مسرح مصر وقصة الحب بينهما والعديد من المواقف الكوميدية مع نجوم مسرح مصر

كما يكشف الميرغنى عن تجربته الفنية الجديدة مع الزعيم عادل امام بمسلسل ” فلانتينو ” وحلم حياته الذى تحقق بالوقوف امام الزعيم فى عمل كوميدى

يذاع برنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء غدا الاحد عبر شاشة قناة النهار